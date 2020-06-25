Зеленский приветствует запуск ипотечного кредитования под 10% годовых – Офис президента

"ПриватБанк" объявил о запуске программы доступного ипотечного кредитования под 9,99% годовых с 1 июля 2020 года.

Доступную ипотеку можно будет получить на срок до 20 лет, первоначальный взнос заемщика составит от 30% стоимости жилья Фото: pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует программу "ПриватБанка" "Доступное жилье под 10%", об этом сообщил Офис президента в Facebook 25 июня.

"Проценты на приобретение жилья, которые существовали на рынке все время и сейчас предлагаются многими банками, для многих украинцев являются неподъемным грузом. Рад, что банки понимают это и делают эффективные шаги, чтобы уменьшить ставку, чтобы каждый украинец мог сам приобрести себе жилье", – отметил Владимир Зеленский.

Пресс-служба ОП также отметила, что ранее "Укргазбанк" объявил о запуске ипотеки под 8,8% годовых, программа пока доступна в Харькове.

О запуске программы с 1 июля 2020 года сообщила пресс-служба "ПриватБанка". Доступную ипотеку можно будет получить на срок до 20 лет, первоначальный взнос заемщика составит от 30% стоимости жилья.