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"ПриватБанк" объявил о запуске ипотечного кредитования на 20 лет под 10%

Государственный "ПриватБанк" с 1 июля запустит программу доступного ипотечного кредитования под 9,99% годовых.

Об этом сообщила пресс-служба государственного банка. "Доступную ипотеку можно будет получить в "ПриватБанке" на срок до 20 лет, а первоначальный взнос заемщика составит от 30% стоимости жилья. В рамках льготной программы украинцы смогут купить как жилье на вторичном рынке, так и квартиры в новостройках, введенных в эксплуатацию. Кроме того, клиентам банка будет доступна возможность приобретения в кредит жилья по более доступным, чем на рынке, ценам, которое предлагается банком", – говорится в заявлении.

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