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Офис президента заставил губернаторов пиарить "Большое строительство" – СМИ

Главы областных государственных администраций получили письмо от замглавы ОПУ Кирилла Тимошенко с требованием начать информационную кампанию в связи с программой президента Владимира Зеленского "Большое строительство", к письму прилагается брендбук. Об этом пишет "Бабель".

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"Большое строительство" началось 2 марта
"Большое строительство" началось 2 марта
Фото: Укравтодор / Facebook

В июне Офис президента Украины разослал письмо главам областных и Киевской государственных администраций, в котором требует начать информационную кампанию о программе президента Владимира Зеленского "Большое строительство", используя специально разработанный брендбук. Источник издания "Бабель" предоставил письмо редакции.

Письмо подписано заместителем главы ОПУ Кириллом Тимошенко. Отчитаться о выполнении главы ОГА должны в течение недели.

Так, в информационных стендах, буклетах, видео и фото, которые касаются программы, президентский офис просит использовать новый логотип, а в соцсетях – хештег #Великебудівництво. Также в письме сказано, чтобы на строящихся или ремонтируемых объектах установили информационные борды в желтых или зеленых цветах, забрендировали спецодежду и технику – минимум 20 служебных автомобилей областных и районных государственных администраций.

За счет каких средств областные власти должны этим заниматься, в документе не сказано.

Все макеты перед печатью просят отправлять на согласование Александру Курдиновичу. Он возглавлял Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины в 2011–2014 годах.

В комментарии "Бабелю" Курдинович подтвердил, что офис действительно рассылал такое письмо, но с ним никто ничего утверждать не должен. После вопроса, работает ли он в ОПУ, экс-глава госкомитета положил трубку.

Частично просьбы из письма уже выполнили, выяснило издание. Символику кампании на свои страницы в Facebook добавили 13 облгосадминистраций. Тимошенко обновил свою аватарку в Facebook согласно брендбуку.

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта. Это совместный проект президента Зеленского и правительства Украины, реализация которого предусмотрена за счет бюджетных средств. Согласно плану, каждая область согласовывает с Министерством развития общин и территорий перечень объектов, которые необходимо построить или отремонтировать в течение года. Отдельно области должны согласовать с "Укравтодором" перечень дорог, которые планируют построить в рамках дорожного фонда. В приоритете – дороги к опорным школам и больницам.

Зеленский 23 июня подписал указ о создании координационного совета по реализации программы, его возглавил Тимошенко.

Теги: Владимир Зеленский, соцсети, облгосадминистрация, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, Большое строительство
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