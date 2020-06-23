Зеленский создал координационный совет программы "Большая стройка". Его возглавил Тимошенко

Президент Украины Владимир Зеленский 23 июня подписал указ о создании координационного совета по реализации программы "Большая стройка".

Как сказано в документе, совет создан в качестве "консультативно-совещательного органа, основной задачей которого является мониторинг ситуации и выработка предложений по осуществлению эффективных мер по реализации программы "Большая стройка".

Председателем совета стал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. В состав нового органа вошли 10 чиновников, в том числе министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр здравоохранения Максим Степанов, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, а также первый замглавы ОП Сергей Трофимов и замглавы ОП Юлия Соколовская.

Указ вступает в силу с момента опубликования.

Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".