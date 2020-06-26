Тищенко заявил, что лимоны пострадавшим от взрыва в доме на Позняках жильцам его попросили привезти врачи

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что его обижают насмешки пользователей социальных сетей над ситуацией с лимонами для пострадавших жителей дома на Позняках, поэтому он решил объяснить, как все было на самом деле.

Тищенко сказал, что в той ситуации должен был действовать Фото: Николай Тищенко / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа", кандидат в мэры Киева Николай Тищенко на своей странице в Facebook обнародовал видео, на котором предлагает свою помощь медикам на месте взрыва в жилом доме на Позняках 21 июня.

"Мне до глубины души обидно слышать насмешки над лимонами. Хочу рассказать, как все было на самом деле. Я просто подошел к врачам и спросил, какая нужна помощь. Меня попросили привезти лимоны и лед. Такова была просьба врачей, если здесь она кому-то может показаться странной. И только сейчас нашлось это видео, которое подтверждает, что везти лимоны людям, которые только что пережили взрыв, – это не мои выдумки", – написал нардеп.

Он отметил, что в той ситуации должен был действовать и помогать людям.

"В ситуации хаоса, горя и беды никто не думал, что это будет смешно... Не дай бог, но, оказавшись еще раз в тех условиях, я сделал бы так же", – добавил он.

Взрыв в шестом подъезде дома в Дарницком районе Киева прогремел 21 июня в 10.00. Разрушены перекрытия четырех этажей, 40 квартир повреждено.

Спасатели 21 июня нашли тела трех погибших, 22 июня под завалами дома нашли тело еще одного жильца многоэтажки. В ночь на 23 июня из-под завалов извлекли последнюю, пятую, жертву взрыва.

В результате происшествия пять человек получили травмы.

По предварительным данным, в доме взорвалась газовоздушная смесь, что привело к разрушению межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей. По данным агентства УНН, накануне происшествия в доме меняли газовые счетчики.

На место происшествия сразу после инцидента прибыл кандидат в мэры столицы.

Издание "Фокус" написало, что по требованию народного депутата Тищенко пострадавшим в результате взрыва дали воду с лимонным соком. Политик говорил, что лимонный сок помогает при стрессе.