"Выходят, приходят". Нардеп Тищенко не смог назвать количество коллег в Раде. Видео
Народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко в эфире "Апостроф TV" 19 июня затруднился с ответом на вопрос о количестве нардепов в Верховной Раде. Об этом его спросила ведущая ток-шоу "Все по беспределу" Роксана Руно. "405, по-моему. Да?.. Они выходят, приходят, выходят, приходят", – сказал Тищенко. Согласно Конституции Украины, в Раде 450 депутатов, по состоянию на 20 июня их в наличии 423.
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