Ермак: Я не перестану относиться к Тищенко как другу ни при каких обстоятельствах, пока он не нарушит принципы дружбы

Глава Офиса президента Андрей Ермак утверждает, что хотя народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко является его кумом, он не причастен к возможному баллотированию парламентария в мэры Киева.

Ермак: Если партия посчитает Тищенко достойным кандидатом – класс. Если нет – ко мне за помощью не стоит обращаться Фото: EPA

Глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью LB.ua, которое вышло 17 июня, рассказал, что давно знаком с народным депутатом от "Слуги народа" Николаем Тищенко, они являются кумовьями, но опроверг свою причастность к возможному выдвижению Тищенко в мэры Киева.

"Мы знакомы много лет.... Я [его] первого [сына] крестил. Мы никогда не были ни в каком совместном бизнесе, просто дружили. Хочу прояснить момент, пользуясь возможностью: когда Коля пришел с идеей, что хочет идти на парламентские выборы, я сказал, что не буду ходатайствовать, рекомендовать его в список. Я сказал ему: хочешь идти – идти и побеждай. Я с уважением отношусь к тому, что он выбрал один из самых непростых участков, победил и стал депутатом", – сказал Ермак.

Он подчеркнул, что растиражированное в СМИ по отношению к нему определение "кум Тищенко" "имеет мало общего с реальностью". Ермак заявил, что ему "катастрофически не хватает времени" и сейчас они достаточно редко общаются.

По словам руководителя Офиса президента, "Слуга народа" проведет праймериз для определения наиболее сильного кандидата в мэры Киева. Если партия утвердит кандидатом Тищенко – он будет за него рад, но участвовать в этом не собирается.

"Я к своим людям отношусь еще более требовательно. Поэтому к его выдвижению, к его планам не имею никакого отношения. Я точно не буду в этом участвовать. Если партия посчитает его достойным кандидатом – класс. Если нет – ко мне за помощью не стоит обращаться", – сказал Ермак.

Он считает, что в последнее время на Тищенко обрушилось много критики.

"Не в его защиту, но есть такие люди, которые в силу своей активности постоянно попадают в какие-то истории... Просто Коля – такой человек. В последнее время к нему было реально много внимания, на него обрушилась чрезмерная критика. Я не перестану относиться к нему как другу ни при каких обстоятельствах, пока он не нарушит принципы дружбы. Будет ли он выдвигаться на выборах – для меня неважно. Но для него это будет сумасшедшее испытание, и если это испытание случится, я бы хотел, чтобы он прошел его достойно", – сказал Ермак.

Бизнесмен, ресторатор Тищенко был избран в Верховную Раду в округе №219 в Киеве. Он заявил о желании баллотироваться на должность мэра Киева от "Слуги народа", но президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что кандидата партия определит на праймериз.

В последнее время Тищенко стал фигурантом нескольких скандалов. В частности, журналисты Bihus.info сняли сюжет о том, что принадлежащий семье Тищенко ресторан "Велюр" продолжал работать, несмотря на объявленный в стране карантин.

Очередные выборы мэра Киева должны состояться в октябре 2020 года. Эту должность с июня 2014 года занимает Виталий Кличко. Он намерен опять баллотироваться на пост городского головы.