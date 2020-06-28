В Киеве произошел сильный пожар в доме на Позняках, по соседству со взорвавшимся

Два балкона многоэтажки по улице Соломии Крушельницкой, 3а в Киеве были охвачены огнем. Неделю назад произошел взрыв в соседнем здании, по адресу Соломии Крушельницкой, 1/5.

Два балкона были охвачены огнем Фото: Наталия Мазниченко / Facebook

Сильный пожар вспыхнул днем 28 июня на Позняках в Киеве, об этом сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный".

Информация о пострадавших не поступала.

"Украинская правда" пишет, что огонь начался в квартире на 12-м этаже, затем перекинулся выше. Хозяйке одной из горевших квартир, которая находилась на улице, давали успокоительное.

Общественное проинформировало в Telegram, что к тушению привлекли семь пожарных экипажей.

Инцидент произошел в 16-этажке по адресу улица Соломии Крушельницкой, 3а.

Дом расположен по соседству с 10-этажным зданием, в котором 21 июня произошел мощный взрыв. Были разрушены перекрытия четырех этажей, 40 квартир повреждены. Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что многоэтажку полностью разберут. Погибли пять человек, еще пять получили травмы.

По предварительным данным, в доме взорвалась газовоздушная смесь. По данным СМИ, накануне происшествия в доме меняли газовые счетчики. Замглавы МВД Антон Геращенко говорил, что основная версия взрыва связана с возможными нарушениями сотрудниками "Киевгаза" технологии обслуживания счетчиков.