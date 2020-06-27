В Киеве мужчина залез на крышу поезда и загорелся, очевидцы сняли видео

Житель Черновицкой области получил удар электротоком после того, как забрался на крышу железнодорожного состава. Мотив его действий непонятен.

На Центральном железнодорожном вокзале Киева загорелся человек, инцидент произошел вечером 26 июня. Об этом сообщает департамент коммуникаций столичного управления Национальной полиции.

Экстренные службы и следственно-оперативная группа отдела полиции увидели пострадавшего на платформе. Выяснилось, что мужчина залез на крышу поезда и получил поражение током, в результате чего загорелся.

Прохожие и работники полиции потушили пламя. Пострадавшего, уроженца Черновицкой области 1994 года рождения, с ожогами тела немедленно госпитализировали.

Причины случившегося выясняются.

ТСН показала снятые очевидцами кадры инцидента.

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