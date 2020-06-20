В Киеве горело высотное здание. Видео

В январе проект "Наші гроші" узнал о существовании планов тотальной перестройки исторического сооружения. На месте "Киевпроекта" должно появиться многофункциональное здание высотой 100 м (33 этажа).

При этом генплан Киева запрещает возводить в этой части города дома выше 11 этажей, отмечали журналисты.

С 2017 года 94% акций ОАО "Киевпроект" принадлежат кипрской компании Traylory Ventures Ltd. Руководителем организации является Роман Гладуняк, бывший руководитель Главного управления контроля за благоустройством Киевской горгосадминистрации времен мэра Леонида Черновецкого,