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В Киеве на ходу загорелась маршрутка, есть пострадавший

В результате инцидента ожог руки получил водитель маршрутки.

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Пожар случился на Соломенской площади в Киеве
Пожар случился на Соломенской площади в Киеве
Фото: espreso.tv

В Киеве на Соломенской площади 1 марта произошел пожар в маршрутке. Об этом сообщает сообщество "Киев оперативный" в Facebook.

"На Соломенской площади сегодня утром прямо во время движения начал гореть маршрутный автобус. Ликвидировали пожар спасатели ГСЧС", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/KyivOperativ/videos/606673769913157/

"Еспресо" сообщил, что загорелась маршрутка №198. По словам водителя, он как раз подъехал к остановке и увидел, что из моторного отсека пошел дым.

После этого мужчина высадил пассажиров, проехал немного вперед и начал тушить возгорание своим огнетушителем, но не справился и вызвал спасателей. По прибытии бойцы ГСЧС быстро затушили возгорание.

В результате пожара пострадал только водитель маршрутки – он получил ожоги рук, однако от госпитализации отказался, ему оказали помощь медики "скорой".

Теги: Киев, пожар, маршрутка
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