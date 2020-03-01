В Киеве на ходу загорелась маршрутка, есть пострадавший

В результате инцидента ожог руки получил водитель маршрутки.

В Киеве на Соломенской площади 1 марта произошел пожар в маршрутке. Об этом сообщает сообщество "Киев оперативный" в Facebook.

"На Соломенской площади сегодня утром прямо во время движения начал гореть маршрутный автобус. Ликвидировали пожар спасатели ГСЧС", – говорится в сообщении.

"Еспресо" сообщил, что загорелась маршрутка №198. По словам водителя, он как раз подъехал к остановке и увидел, что из моторного отсека пошел дым.

После этого мужчина высадил пассажиров, проехал немного вперед и начал тушить возгорание своим огнетушителем, но не справился и вызвал спасателей. По прибытии бойцы ГСЧС быстро затушили возгорание.

В результате пожара пострадал только водитель маршрутки – он получил ожоги рук, однако от госпитализации отказался, ему оказали помощь медики "скорой".