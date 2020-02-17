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ДТП в Харькове. Зайцева и Дронов все еще не выплатили компенсацию потерпевшим

По данным адвоката Ларисы Матвеевой, семьи потерпевших в ДТП в Харькове так и не получили компенсации.

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Зайцева и Дронов не заплатили компенсацию семьям пострадавших в аварии
Зайцева и Дронов не заплатили компенсацию семьям пострадавших в аварии
Фото: newsroom.kh.ua

Решение суда о взыскании с Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, осужденных по делу о ДТП в Харькове, в которой погибли шесть человек и еще шестеро получили травмы, денег на выплату компенсации семьям погибших и пострадавшим все еще не выполнено. Об этом рассказала адвокат потерпевших Лариса Матвеева, пишет "Укринформ".

"Решение суда первой инстанции о взыскании с осужденных денежных средств в качестве компенсации семьям погибших и пострадавшим до сих пор не выполнено", – заявила Матвеева.

Также адвокат сообщила, что Кассационный уголовный суд Верховного Суда удовлетворил ходатайство нескольких потерпевших по делу касательно проведения заседания между Кассационным судом и Киевским райсудом Харькова в режиме видеоконференции.

По ее словам, ходатайство связано в том числе с финансовым положением потерпевших.

В результате ДТП в Харькове с участием машин Алены Зайцевой и Геннадия Дронова 18 октября 2017 года погибли шесть пешеходов, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.

22 мая 2018 года суд представил результаты судебно-медицинских экспертиз обвиняемых. В характеристике Зайцевой нет данных о ее алкогольном или наркотическом опьянении, хотя первичный анализ показал наличие опиатов в ее моче.

В январе 2019 года врач-нарколог Елена Федирко, которая в 2017 году осматривала Зайцеву, заявила, что в день аварии "наркотического опьянения у Зайцевой никто не идентифицировал".

26 февраля суд вынес обвинительный приговор Дронову и Зайцевой – 10 лет тюрьмы.

Адвокат Дронова 22 марта обжаловал решение суда. 26 марта в суд поступили жалобы на приговор от Зайцевой.

Харьковский апелляционный суд оставил приговор без изменений.

В августе Дронова этапировали в Крюковскую исправительную колонию №29 в Полтавской области.

Теги: ДТП в Харькове, Алена Зайцева, Геннадий Дронов
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