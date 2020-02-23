В Одесской области произошло смертельное ДТП с участием полицейского, он задержан – ГБР

По данным Госбюро расследований, полицейский не справился с управлением мотоцикла, в результате чего транспортное средство перевернулось. Пассажир мотоцикла погиб, правоохранитель травмирован.

В ГБР сообщили, что полицейский за рулем мотоцикла был в состоянии опьянения Фото: od.npu.gov.ua

22 февраля вечером в селе Карналиевка Белгород-Днестровского района Одесской области произошло ДТП, в результате которого погиб человек, проинформировала пресс-служба областного управления Нацполиции.

"Предварительно установлено, что 41-летний водитель транспортного средства не справился с управлением на повороте. Мотоцикл перевернулся, а его пассажир от полученных телесных повреждений погиб", – сказано в релизе.

Пресс-служба Госбюро расследований уточнила, что за рулем мотоцикла был инспектор физической безопасности одного из батальонов управления полиции охраны. По данным ГБР, в результате ДТП он получил травмы.

"Следствием установлено, что полицейский находился в состоянии опьянения. У водителя обнаружено 2,03 промилле алкоголя в крови", – сообщили в бюро.

Правоохранитель задержан, уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).