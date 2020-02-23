В Николаевской области грузовик столкнулся с автобусом, пострадало 10 человек

В Николаевской области 22 февраля грузовик столкнулся с пассажирским автобусом. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.
В автобусе находились 12 пассажиров и водитель.
"Произошло столкновение грузового автомобиля DAF с цистерной с маршрутным микроавтобусом сообщением Маловарваровка – Центральный рынок, который двигался навстречу", – говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадали восемь пассажиров и водитель автобуса, а также водитель грузовика. Их госпитализировали.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).