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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Николаевской области грузовик столкнулся с автобусом, пострадало 10 человек

В автобусе, который попал в ДТП в Николаевской области, находились 12 пассажиров и водитель, сообщили в полиции.

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В Николаевской области произошло ДТП с маршруткой
В Николаевской области произошло ДТП с маршруткой
Фото: mk.npu.gov.ua

В Николаевской области 22 февраля грузовик столкнулся с пассажирским автобусом. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

В автобусе находились 12 пассажиров и водитель.

"Произошло столкновение грузового автомобиля DAF с цистерной с маршрутным микроавтобусом сообщением Маловарваровка – Центральный рынок, который двигался навстречу", – говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали восемь пассажиров и водитель автобуса, а также водитель грузовика. Их госпитализировали.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Теги: ДТП, авария, Николаевская область, автобус
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