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ПРОИСШЕСТВИЯ

Все восемь украинцев, погибших в ДТП в России, были уроженцами Закарпатья

В ночь на 13 февраля микроавтобус столкнулся с фурой в Псковской области РФ. Восемь пассажиров микроавтобуса, граждан Украины, скончались, один ранен. В Закарпатской облгосадминистрации уточнили данные о погибших.

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Предварительная причина ДТП нарушение правил дорожного движения водителем микроавтобуса
Предварительная причина ДТП – нарушение правил дорожного движения водителем микроавтобуса
Фото: Мчс Псковская Область / Facebook

Восемь погибших и один пострадавший в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе в Псковской области России – уроженцы Закарпатской области Украины. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации.

Старший из погибших – 1963 года рождения, младший – 1998-го.

Скончались семь мужчин и одна женщина. Единственному выжившему пассажиру, также закарпатцу, оказывают помощь в больнице, рассказали в пресс-службе, сославшись на данные Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге.

Ночью 13 февраля в Пустошкинском районе Псковской области произошло лобовое столкновение микроавтобуса Mercedes и большегруза.

Как сообщили агентству "РИА Новости" в областном управлении МВД России, водитель Mercedes на закругленном участке автодороги не выбрал безопасную скорость движения, совершил выезд на встречную полосу, наезд на ограждение с последующим столкновением с большегрузом.

Теги: ДТП, Закарпатье, Псков, украинцы, погибшие, Mercedes
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