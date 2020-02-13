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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Одесской области пьяный полицейский за рулем приехал оформлять ДТП, ему грозит увольнение

На период служебного расследования полицейского, который приехал оформлять ДТП на собственном авто в состоянии алкогольного опьянения, отстранили от исполнения служебных обязанностей, сообщили в полиции Одесской области.

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Во время инцидента полицейский находился вне службы, утверждают в ведомстве
Во время инцидента полицейский находился вне службы, утверждают в ведомстве 
Фото: МВС України / Facebook

В полицию поступило сообщение, что в селе Александровка Одесской области произошла авария с потерпевшими. Об этом 13 февраля проинформировала пресс-служба полиции области.

"Для проверки сообщения на место был направлен наряд сектора реагирования патрульной полиции. Позже по спецлинии 102 поступило еще одно сообщение от участников дорожно-транспортного происшествия. Граждане говорили, что на место аварии для оформления ДТП на собственном автомобиле и в гражданской одежде прибыл следователь с явными признаками алкогольного опьянения", – рассказали в пресс-службе.

ВИДЕО
Видео: Думская Нет / YouTube

На место происшествия выехали сотрудники инспекции по личному составу управления кадрового обеспечения ГУНП и управления внутренней безопасности в Одесской области.

"Установлено, что полицейский находился вне службы. В отношении него составлен административный протокол по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители начали служебное расследование, на период которого полицейского отстранили от исполнения обязанностей по должности.

"Ему грозит безальтернативное увольнение из полиции”, – добавили в пресс-службе.

Теги: Украина, ДТП, автомобили, полиция, авария, алкоголь, Одесская область, правоохранители, происшествия, полицейский, увольнение, следователь, автомобиль
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