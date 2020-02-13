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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киеве арестовали подполковника Нацгвардии, который сбил двух детей

Подполковник Нацгвардии превысил разрешенную в населенных пунктах скорость, не справился с управлением и наехал на двух малолетних пешеходов, дети получили телесные повреждения различной степени тяжести, сообщили в Военной прокуратуре Центрального региона.

Подполковник Нацгвардии наехал на детей, когда они ожидали школьный автобус на обочине
Подполковник Нацгвардии наехал на детей, когда они ожидали школьный автобус на обочине
Фото:

Печерский райсуд арестовал подполковника Нацгвардии, который в декабре сбил двух школьников. Об этом 12 декабря сообщил пресс-центр Военной прокуратуры Центрального региона.

"Военная прокуратура Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины направила в суд обвинительный акт в отношении офицера Национальной гвардии Украины", – рассказали в пресс-центре.

По версии правоохранителей, утром 9 декабря 2019 года в Бориспольском районе Киевской области подполковник превысил разрешенную в населенных пунктах скорость.

"В результате чего он не справился с управлением и наехал на двух малолетних пешеходов, ожидавших школьный автобус на обочине. В автомобиле вместе с подозреваемым находились еще двое военнослужащих Нацгвардии", – добавили в пресс-центре.

В ведомстве отметили, что в результате ДТП дети получили телесные повреждения различной степени тяжести.

"Согласно ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если оно повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжелое телесное повреждение, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", – добавили в прокуратуре. 

Теги: транспорт, Украина, ДТП, автомобили, смерть, прокуратура, арест, Киевская область, правоохранители, школьники, военнослужащий
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