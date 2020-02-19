В Николаевской области автобус столкнулся с грузовиком, пострадало 18 человек – спасатели

Водитель автобуса, который столкнулся с грузовиком в Николаевской области, находится в реанимации, его доставали из машины с помощью специнструмента, отметили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В ночь на 19 февраля на автотрассе Киев – Одесса в Кривоозерском районе Николаевской области произошло ДТП с участием автобуса с пассажирами и грузовика. Об этом проинформировали в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Николаевской области.

"Столкнулись рейсовый автобус Temsa Diamond сообщением Одесса – Киев (в котором находилось 39 пассажиров и два водителя) и грузовой автомобиль Volvo. В результате ДТП пострадали водитель и 17 лиц из первого транспортного средства", – сказано в сообщении.

У автобуса разбита передняя часть. Его водителя спасатели доставали с помощью спецоборудования.

"Пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации... На утро восемь граждан после оказания квалифицированной медицинской помощи покинули лечебные заведения", – отметили в ГСЧС.

Сменный водитель автобуса и водитель грузовика не пострадали.

Спасатели уточнили, что пострадавших отправили в больницы в Николаевской и Одесской областях.