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Взрыв в Киеве. Кличко объяснил, почему некоторые семьи все еще не получили компенсацию

Киевский мэр Виталий Кличко отметил, что выплаты не получили только нескольких семей, пострадавших при взрыве в доме в Киеве, так как они еще оформляют документы.

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В результате взрыва погибли пятеро человек
В результате взрыва погибли пятеро человек
Фото: dsns.gov.ua

Большинство пострадавших жителей дома в Киеве, где произошел взрыв, уже получили денежную компенсацию от города. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Киевский мэр отметил, что выплаты не получили только нескольких семей, которые еще оформляют документы.

"Город предоставил людям от 50 до 100 тыс. грн. Также Киевсовет принял решение о выделении 20 млн грн на ремонт и обустройство нового жилья. Эти средства пострадавшие жители получат в ближайшее время", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что, кроме этого, городские власти совместно с фондом "Будущий Киев" оказали материальную помощь всем жителям дома на Позняках по восстановлению ими утраченных документов.

Взрыв в шестом подъезде дома в Дарницком районе Киева прогремел 21 июня в 10.00. Разрушены перекрытия четырех этажей, 40 квартир повреждены.

Спасатели 21 июня нашли тела трех погибших, 22 июня под завалами дома нашли тело еще одного жильца многоэтажки. В ночь на 23 июня из-под завалов извлекли последнюю, пятую жертву взрыва.

В результате происшествия пять человек получили травмы.

По предварительным данным, в доме взорвалась газовоздушная смесь, что привело к разрушению межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей. По данным агентства УНН, накануне происшествия в доме меняли газовые счетчики.

25 июня Зеленский вручил пострадавшим документы на 12 квартир. По его словам, эти квартиры были приобретены не за бюджетные средства.

Теги: Киев, Виталий Кличко, взрыв, компенсация
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