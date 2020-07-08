Взрыв дома в Киеве. В Нацполиции ожидают первых подозрений в ближайшее время

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что полиция провела следственные действия в службах газа, которые обслуживали Дарницкий район и непосредственно дом, где случился взрыв.

Взрыв в шестом подъезде дома в Дарницком районе Киева прогремел 21 июня в 10.00 Фото: dsns.gov.ua

Полиция в ближайшие дни получит результаты экспертиз в рамках расследования уголовного производства о взрыве дома в Дарницком районе Киева. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Проводим восемь экспертиз, ждем результатов, – бездоказательно обвинять людей в случившемся нельзя. Однозначно основная версия – это газ", – сказал Клименко.

Он подчеркнул, что были проведены следственные действия в службах газа, которые обслуживали Дарницкий район и непосредственно этот дом, опрошены жильцы дома.

"Мы провели выемку документов в центральном и районном офисах "Киевгаза", в ЖЭК, изъяли все документы, которые касались выдачи разрешений на замену счетчиков и в целом на ремонт по газовому оборудованию, сейчас следователи изучают эту документацию", – рассказал глава Нацполиции.

По словам главы Клименко, изначально одной из версий взрыва было срабатывание взрывного устройства, но после проведения экспресс-теста эта версия не подтвердилась.

Отвечая на вопрос о том, когда конкретно будут результаты экспертиз, Клименко сказал, что примерно через неделю.

"И тогда следствие уже двинется вперед. Тогда вместе с прокуратурой уже сможем формировать подозрение", – отметил он.

Взрыв в шестом подъезде дома в Дарницком районе Киева прогремел 21 июня в 10.00. Разрушены перекрытия четырех этажей, 40 квартир повреждены.

Спасатели 21 июня нашли тела трех погибших, 22 июня под завалами дома нашли тело еще одного жильца многоэтажки. В ночь на 23 июня из-под завалов извлекли последнюю, пятую жертву взрыва.

В результате происшествия пять человек получили травмы.

По предварительным данным, в доме взорвалась газовоздушная смесь, что привело к разрушению межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей. По данным агентства УНН, накануне происшествия в доме меняли газовые счетчики.

25 июня Зеленский вручил пострадавшим документы на 12 квартир. По его словам, эти квартиры были приобретены не за бюджетные средства.