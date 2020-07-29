В Киеве задержали подозреваемых в организации взрыва у метро "Шулявская". Они вымогали $500 тыс. за прекращение минирований

По данным правоохранителей, задержанные организовали взрыв у метро "Шулявская" 17 июля, а также заложили взрывчатку у станции метро "Минская" 21 июля. Еще одно сообщение о минировании, о котором заявляли подозреваемые, не подтвердилось.

Полиция Киева совместно со Службой безопасности Украины задержала двух подозреваемых в организации серии минирований в столице. Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом на брифинге 29 июля объявил прокурор Киева Олег Кипер.

По его словам, задержанные – граждане Украины 1960-го и 1961 годов рождения. Один из них ранее был судим за умышленное убийство с применением взрывного устройства.

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил в Facebook, что подозреваемые вымогали $500 тыс. в биткоинах за прекращение минирований.

"Эти граждане из корыстных побуждений, желая получить около $500 тыс., совершали террористические акты. Несмотря на свой почтенный возраст, они изучили опыт использования криптовалют и надеялись остаться безнаказанными, получив деньги на электронный кошелек", – написал он.

По информации Геращенко, подозреваемые причастны ко взрыву возле станции метро "Шулявская", который произошел вечером 17 июля (тогда ранения получил 22-летний мужчина). "21 июля на номер 102 поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что на станции метро "Минская" между двумя автомобилями желтого цвета заложено взрывное устройство и что этот взрыв непосредственно связан со взрывом на метро "Шулявская", – отметил замглавы МВД.

Правоохранители обнаружили взрывчатку в указанном месте и обезвредили ее с помощью контролируемого взрыва.

Также злоумышленники заявляли о минировании здания на улице Леси Украинки 21 июля, однако это сообщение не подтвердилось, добавил Геращенко.

Ранее о связи между взрывом на "Шулявской" и минированием на "Минской" не сообщалось.