Взрыв возле метро "Шулявская". Стало известно о еще троих пострадавших

В результате взрыва неизвестного устройства в урне возле метро "Шулявская" в Киеве телесные повреждения получили четыре человека, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

17 июля в Киеве у входа на станцию метро "Шулявская" произошел взрыв Фото: npu.gov.ua

В результате неизвестного устройства в урне возле метро "Шулявская" в Киеве пострадали четыре человека. Об этом 18 июля сообщает пресс-служба полиции Киева.

Кроме госпитализированного 22-летнего студента, телесные повреждения в результате взрыва получили еще три человека. Они самостоятельно обратились к врачам и после оказания медицинской помощи их отпустили.

По факту взрыва внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований, а полиция открыла уголовное дело по статье "хулиганство". Устанавливаются все обстоятельства инцидента и происхождение предмета, который взорвался.

17 июля в Киеве у входа на станцию метро "Шулявская" произошел взрыв. Изначально сообщалось об одном пострадавшем. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что мужчина получил множественные осколочные травмы ног и находится в тяжелом состоянии.