В Киеве сегодня запустили дополнительные рейсы городской электрички

С 29 июля в Киеве в рабочие дни будут ходить дополнительные рейсы городских электропоездов, сообщает пресс-служба "Киевпастранс".

Новое расписание движения уже есть у касс станций Фото: depositphotos.com

В Киеве сегодня, 29 июля, запустили дополнительные рейсы городской электрички, сообщил "Киевпастранс" в Telegram.

"С 29 июля в рабочие дни назначаются дополнительные рейсы городских электропоездов", – говорится в сообщении.

В столице будут курсировать следующие дополнительные рейсы:

в утренние часы пик – рейсы № 7306, 7315/16, 7325 (в направлении Е1).

в вечерние часы пик – рейсы № 7422, 7429/30, 7437 (в направлении Е2).

Новое расписание движения электричек доступно в кассовых павильонах станций, на информационных стендах возле турникетов, а также на официальном сайте КП "Киевпастранс".

По субботам и воскресеньям электрички будут ходить по предварительному расписанию без изменений.

В Киеве в конце июня возобновили кольцевое движение городской электрички. В утренние часы пик электричка ходит в основном в направлении Е1 (Дарница – Почайна – Борщаговка – Киев-Пассажирский – Дарница). В вечернее время пик – в направлении Е2 (Дарница – Киев-Пассажирский – Борщаговка – Почайна – Дарница).