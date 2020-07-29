В Киеве сегодня запустили дополнительные рейсы городской электрички

В Киеве сегодня, 29 июля, запустили дополнительные рейсы городской электрички, сообщил "Киевпастранс" в Telegram.
"С 29 июля в рабочие дни назначаются дополнительные рейсы городских электропоездов", – говорится в сообщении.
В столице будут курсировать следующие дополнительные рейсы:
Новое расписание движения электричек доступно в кассовых павильонах станций, на информационных стендах возле турникетов, а также на официальном сайте КП "Киевпастранс".
По субботам и воскресеньям электрички будут ходить по предварительному расписанию без изменений.
В Киеве в конце июня возобновили кольцевое движение городской электрички. В утренние часы пик электричка ходит в основном в направлении Е1 (Дарница – Почайна – Борщаговка – Киев-Пассажирский – Дарница). В вечернее время пик – в направлении Е2 (Дарница – Киев-Пассажирский – Борщаговка – Почайна – Дарница).