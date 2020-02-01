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Фирма, связанная с родственником начальника "Киевпастранса", выиграла тендеры на 320 млн грн – "Наші гроші"

В январе 2019 года, через несколько дней после получения лицензии на строительство железнодорожных и трамвайных путей, компания "Спецавтоматика" выиграла тендер "Киевпастранса" на капитальный ремонт трамвайной станции в Киеве, говорится в расследовании программы "Наші гроші".

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В "Спецавтоматике", выигравшей тендеры на 320 млн грн, работал дядя руководителя "Киевпастранса" Виктор Рафальский
В "Спецавтоматике", выигравшей тендеры на 320 млн грн, работал дядя руководителя "Киевпастранса" Виктор Рафальский
Скриншот: BIHUS info / YouTube

Компания "КП Спецавтоматика" в 2018–2019 годах выиграла несколько строительных тендеров на общую сумму 323 млн грн. Об этом говорится в расследовании проекта "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Как отмечается в расследовании, до 2017 года в "Спецавтоматике" работал дядя руководителя "Киевпастранса" Юрия Курбаля Виктор Рафальский.

По данным расследователей, до 2019 года предприятие специализировалось на электромонтажных работах, но в начале прошлого года получило лицензию на строительство железнодорожных и трамвайных путей. Спустя несколько дней после этого, 14 января 2019-го, компания победила в тендере на капитальный ремонт станции скоростного трамвая "Гната Юры" в Киеве.

ВИДЕО
Видео: BIHUS info / YouTube

"Наші гроші" отмечают, что в 2017–2018 годах тендеры на проектирование “Киевпастранса” регулярно выигрывало "Архитектурно-реставрационное предприятие "София", владельцем которого был Рафальский.

Сам Курбаль заявлял, что не общается с Рафальским.

Теги: Киев, коррупция, Киевпастранс, Наші гроші
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