Движение городской электрички в столице Украины будет восстановлено с 1 июля, сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

В Киеве возобновляют кольцевое движение городской электрички. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

С 1 июля курсирование электропоездов будет происходить по следующей схеме:

в утренние часы пик – в основном в направлении Е1 (Дарница – Почайна – Борщаговка – Киев-Пассажирский – Дарница)

в вечернее время пик – в направлении Е2 (Дарница – Киев-Пассажирский – Борщаговка – Почайна – Дарница).

В выходные дни электричка будет курсировать в обоих направлениях по расписанию движения. При этом обслуживаться будут все ранее задействованные станции и остановки.

Частично работа киевской городской электрички была восстановлена 8 июня.

С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

С начала июня в Украине возросло количество выявляемых за сутки случаев COVID-19. 25 июня суточный прирост достиг максимума с начала эпидемии – коронавирус подтвердили у 1109 лиц.

С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 44 334 человек, от COVID-19 скончалось 1159 человек, вылечилось 19 115. За последние сутки вирус выявили у 706 человек.

В Киеве зафиксировано 5037 случаев коронавируса, 108 человек умерли, 1563 выздоровели.