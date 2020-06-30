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В Киеве возобновляют кольцевое движение городской электрички

Движение городской электрички в столице Украины будет восстановлено с 1 июля, сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

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Частично работа киевской городской электрички была восстановлена 8 июня
Частично работа киевской городской электрички была восстановлена 8 июня
Фото: Київпастранс / Kyivpastrans / Facebook

В Киеве возобновляют кольцевое движение городской электрички. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

С 1 июля курсирование электропоездов будет происходить по следующей схеме:

  • в утренние часы пик – в основном в направлении Е1 (Дарница – Почайна – Борщаговка – Киев-Пассажирский – Дарница)
  • в вечернее время пик – в направлении Е2 (Дарница – Киев-Пассажирский – Борщаговка – Почайна – Дарница).

В выходные дни электричка будет курсировать в обоих направлениях по расписанию движения. При этом обслуживаться будут все ранее задействованные станции и остановки.

https://www.facebook.com/Kyivpastrans/posts/3302430326474656

Частично работа киевской городской электрички была восстановлена 8 июня.

С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

С начала июня в Украине возросло количество выявляемых за сутки случаев COVID-19. 25 июня суточный прирост достиг максимума с начала эпидемии – коронавирус подтвердили у 1109 лиц.

С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 44 334 человек, от COVID-19 скончалось 1159 человек, вылечилось 19 115. За последние сутки вирус выявили у 706 человек.

В Киеве зафиксировано 5037 случаев коронавируса, 108 человек умерли, 1563 выздоровели.

Теги: Киев, эпидемия, Киевпастранс, электричка, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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