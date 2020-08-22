Как уменьшить количество пробок в Киеве?

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Очевидно, что в Киеве есть проблема пробок и вызванная этим негативная экологическая ситуация. Указанную проблему нужно рассматривать в комплексе, потому что точечное воздействие на ее решение приводит исключительно к популизму в стиле "а вот мы сделали десять километров дорог и купили два троллейбуса, что вы от нас хотите?".

Чем вызваны заторы в Киеве? Мы вошли в тройку худших городов Европы и двадцатку городов мира по показателям пробок. Так как около 40% всего транспорта в столице является транзитным. Из этого количества 70% – это грузовики. А специалисты рассчитали, что они являются причиной разрушения 90% дорог.

Инфраструктура не выдерживает, потому что она не рассчитана на такое количество машин. Например, Южный мост проектировали из расчета 20 тысяч автомобилей ежедневно. В реальности эта цифра достигает 100–110 тысяч. Вообще, у нас три из пяти основных столичных мостов через реку Днепр находятся в предаварийном состоянии.

Центричность нашего города и отсутствие зональности (разделения на бизнес, административные, исторически-пешеходные районы) добавляют проблем. Почти все основные офисные центры находятся в центре, а большинство их сотрудников живут в спальных районах. Поэтому это добавляет нагрузку на все мосты в городе. Утром все едут на работу в центр, вечером они же едут домой в спальные районы.

Единственный новый мост за последние десять лет – это стеклянный мост на Владимирской горке. Этот туристический магнит никоим образом не влияет на решение проблем, связанных с качеством и скоростью движения в городе. Воскресенско-Подольский мост также остается под вопросом. Ведь сейчас существует конфликт городских властей с жителями Русановских садов, которым без объявления войны решили буквально во дворе сделать съезд с этого моста.

Важная составляющая проблемы пробок – это недостаточное количество парковок в городе. Как мы видим, эвакуация неправильно припаркованных автомобилей приводит исключительно к негативу со стороны их владельцев. Заставляя водителей проходить унизительную процедуру возвращения своего авто, им нужно дать альтернативу. То есть обеспечить достаточным количеством парковочных мест. Очевидно, что существующих площадок в центре города (ЦУМ, "Гулливер" и т.д.) недостаточно.

Для каждого владельца автомобиля поездка в центр превращается в игру в жанре хоррор-квест. Ведь, кроме пробок, на большинстве улиц автомобиль нужно припарковать так, чтобы он никому не мешал и его не забрал эвакуатор. Конечно, часть жителей города имеет возможность передвигаться на общественном транспорте, но в большом количестве районов Киева этого метро нет. Поэтому жители вынуждены передвигаться по городу в собственных авто или такси.

За последние шесть лет в столице не появилось ни одной новой станции метрополитена. А строительство станций на Виноградаре активно начали незадолго перед началом избирательной кампании на пост мэра и в Киевсовет. Надеюсь, что успеют. Но давайте перечислим районы, массивы и части города, о которых вообще не говорят в контексте строительства новых станций или веток метро. Это – Соломенка, Борщаговка, Жуляны, Татарка, Воскресенка, Дарницкая площадь. И конечно – Троещина.

В этом моменте можно говорить о метро на Троещину, которое обещали все, кто претендовал на пост мэра, и даже один уважаемый господин, который этим мэром стал. Но реальность такова, что ни средств, ни вариантов поиска этих средств у действующей городской власти нет. Поэтому все разговоры про метро на Троещину исчезли из информационного поля. Но проблема осталась. На Троещине живет около 300 тысяч киевлян. И они передвигаются по городу.

Кстати, о качестве передвижения. Идеальные, даже допустимо нормальные автомобильные дороги в Киеве можно пересчитать по пальцам. Конечно, центр становится более опрятным, а ремонт проспекта Бандеры добавляет оптимизма. Но подавляющее большинство столичных дорог находится не в столичном состоянии. Слезы выступают на глазах, когда ты должен ездить по Оболони или по Шулявскому путепроводу (кстати, когда его доведут до того идеального состояния, которое нам рекламировали?).

Поэтому совокупность указанных проблем порождает самую главную проблему – пробки и вызванную ими негативную экологическую проблему. Поэтому самым быстрым вариантом решения проблемы является краткий план действий, уже сейчас нужно формировать задачи и отправлять в работу.

Первое – это строительство Киевской объездной дороги (КОД) в 2020–2025 годах. Это будет полное кольцо с одним мостом на юге Киевской области, чтобы "сшить" пять международных трасс, которые сходятся в Киеве. Таким образом будут решены проблемы с транзитным транспортом в Киеве, и особенно с грузовиками, которые создают проблемы для столичных дорог (разрушают их).

Второе – поиск инвесторов для развития киевского метрополитена (как подземного, так и наземного). Если у города нет денег, то их нужно найти у международных кредитных организаций или частных инвесторов.

Третье – поиск инвесторов для строительства системы паркингов, как это реализовано в Брюсселе или Амстердаме.

Говорю о многоуровневых паркингах в центре города и ближних к нему районах. Необязательно строить на месте бывших индустриальных цехов новые многоэтажки. Потому что очень скоро в них никто не захочет жить, так как не сможет удобно к ним приехать. Нужно строить паркинги, и город здесь должен плодотворно сотрудничать с инвесторами.

Четвертое – разгрузка центра города, строительство паркингов существенно улучшат экологическую ситуацию. Ведь количество авто под домами уменьшится, а соответственно с этим уменьшится количество выхлопов. Увеличение станций метрополитена уменьшит количество маршруток, а значит, уменьшит нагрузку на дороги и опять же – уменьшит количество выхлопов в окружающую среду.

Нужно жить комфортно и дышать чистым воздухом.

Источник: "ГОРДОН"