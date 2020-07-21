Законопроект об обороте оружия может быть принят в сентябре – Верещук

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук надеется, что вопрос об обороте оружия в Украине будет урегулирован в 2020 году.

Законопроект №1222-1 "Об обороте оружия" может быть принят в первом чтении в сентябре 2020 года. Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом в кулуарах Верховной Рады 21 июля заявила народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

"У нас в [партийном] чате идет оживленная дискуссия о том, каким должно быть законодательное поле, как нужно регулировать. Законопроект [...] уже на выходе. Если все будет хорошо, то в сентябре мы будем рассматривать его в зале в первом чтении. Я знаю, что присоединились экспертные круги, владельцы оружия, ассоциации. Надеюсь, что мы урегулируем этот вопрос в законодательном поле уже в 2020 году", – отметила нардеп.

По словам депутата, речь не идет о свободном обороте оружия, а о законодательном регулировании выдачи разрешений на его приобретение.

"[Закон будет регламентировать], какие будут спецразрешения, какие будут разрешения на оружие. Речь не идет о свободном обороте оружия, речь идет о регулировании – той части, которую, к сожалению, никто проводит: верификация, онлайн-реестры, кому можно выдавать разрешение. У нас же готовится законопроект "О территориальной обороне", как его связать – это сложная задача, но она должна быть решена, потому что с каждым годом ситуация ухудшается", – считает Верещук.

В сентябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана".