Верещук в образе Мэри Поппинс парила в центре Киева над мостом. Видео

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" и кандидат в меры Киева Ирина Верещук поднялась в воздух с помощью страховочных тросов.

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, которая намерена баллотироваться в мэры Киева, была замечена на пешеходно-велосипедном мосту в Киеве в образе Мэри Поппинс – сказочного персонажа из повести писательницы Памелы Трэверс. Соответствующее видео обнародовано 3 сентября на странице группы "Рукавички Кличка" в Facebook.

На видео Верещук запечатлена в желтом плаще с зеленым зонтиком в руках, парящей в воздухе, – выполнить трюк нардеп смогла благодаря страховочным тросам. При этом ассистентка держала Верещук за ноги, придавая ей вращательные движения.

Происходящее на мосту с участием Верещук фиксировалось операторами на камеры.

В интервью изданию "Страна" Верещук рассказала, что, кроме нее, в ролике снималась дублерша. Нардеп не озвучила, когда состоится премьера ролика с ее участием, но подчеркнула, что с его помощью намерена "воздействовать на эмоции избирателей" во время избирательной кампании на должность мэра украинской столицы.

16 июля на заседании парламентской фракции "Слуга народа" Ирина Верещук была избрана кандидатом от этой партии на выборы мэра Киева, которые состоятся в конце октября 2020 года.