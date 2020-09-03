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Верещук: Одной из главных фигур в городе должен быть главный архитектор

Сейчас должность главного архитектора в Киеве – чисто техническая, и чиновник, полностью зависимый от администрации, просто подписывает "хотелки", которые заносят ему в кабинет, заявила народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, которую ее партия поддержала на выборах в мэры Киева.

Ирина Верещук: Сейчас городской архитектуре нужен контроль, и о либерализации говорить рано
Ирина Верещук: Сейчас городской архитектуре нужен контроль, и о либерализации говорить рано
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Сегодня главный архитектор Киева может оставаться на своем месте, только если будет продолжать подписывать решения, которые от него требуют, но человек на этой должности должен быть одной из основных фигур в городе, заявила в интервью изданию "Хмарочос" народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, которая собирается баллотироваться в мэры Киева.

"Я – тот человек, который понимает, что сейчас городской архитектуре нужен контроль и о либерализации говорить рано. Я считаю, что одной из главных фигур в городе, как во времена Магдебургского права, должен быть главный архитектор. Это человек, который формирует будущее видение Киева, понимает, каким он будет – и к которому должны прислушаться и депутаты, и чиновники. Но сейчас это чисто техническая должность, когда чиновник, полностью зависимый от администрации, просто подписывает "хотелки", которые заносят ему в кабинет. Иначе он просто не будет сидеть в этом кресле", – считает она.

Политик сравнила ситуацию с застройкой в столицах Украины, Австрии и Польши.

"Когда вы увидите планы Вены или Варшавы, то поймете, что здесь действительно есть главный архитектор. Та же Варшава – это постсоветский город, которому удалось сохранить старую застройку, оставшуюся после Второй мировой, совместить ее с современной архитектурой и превратиться в действительно комфортный город – как в центре, так и на окраинах. И к этому приложили руку именно независимые главные архитекторы, которые внимательно следили за тем, как растет город. При этом еще в начале 2000-х годов ситуация с хаотичной застройкой в Варшаве была очень схожа с нашей – но они почему-то смогли поставить застройщиков в жесткие рамки", – отметила Верещук. 

Выборы мэра Киева пройдут 25 октября. В случае если никто из кандидатов не наберет 50% голосов, состоится второй тур.

Кличко, который возглавляет Киев с 2014 года, сообщил о намерении баллотироваться на новый срок. Среди других известных кандидатов, которые планируют принять участие в выборах, – телеведущий, выдвиженец партии "Голос" Сергей Притула, народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко, бывший народный депутат от "Свободы" Андрей Ильенко, бывший народный депутат и экс-руководитель Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов, бывший глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов. О мэрских амбициях заявлял и бизнесмен, телеведущий Андрей Пальчевский. 

Теги: Киев, застройка, Ирина Верещук, архитектура
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