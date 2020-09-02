В центре Киева избили нардепа. СМИ пишут, что речь о Полякове

В 4.30 2 сентября в центре Киева неизвестный напал на народного депутата Украины. "Интерфакс-Украина" сообщает, что речь о представителе группы "За будущее" Антоне Полякове.

Утром 2 сентября в Киеве неизвестный напал на народного депутата Украины. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. Имя депутата не уточняется, но "Интерфакс-Украина" сообщает, что речь о представителе группы "За будущее" Антоне Полякове.

По данным полиции, инцидент случился в 4.30 возле одного из домов на улице Богдана Хмельницкого. Во время конфликта неизвестный мужчина нанес депутату телесные повреждения, последний обратился в травмпункт.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

2 сентября нардеп присутствовал на заседании парламента и выступал с трибуны Верховной Рады, но о своем возможном избиении не заявлял.

Нардеп Поляков входил в состав фракции "Слуга народа", но в ноябре 2019 года его исключили. Причиной исключения назвали прогулы.