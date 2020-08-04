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ПРОИСШЕСТВИЯ

Украинскую модель Кирилюк и ее парня избили в Турции охранники

Украинская модель Дарья Кирилюк обратилась в полицию Турции. Она сообщила об избиении на турецком пляже Momo сотрудниками службы безопасности. Кирилюк не уточнила, почему охранники решили напасть.

Кирилюк считает, что администрация отеля Momo перекручивает инцидент в свою пользу
Кирилюк считает, что администрация отеля Momo перекручивает инцидент в свою пользу
Фото: dariakyryliuk / Instagram

Украинская модель Дарья Кирилюк заявила об избиении на турецком пляже Momo во время отпуска. Фотографию с побоями и свою версию инцидента модель опубликовала в Instagram.

По словам модели, она отдыхала с друзьями и своим молодым человеком на пляже Momo. На них напала охрана пляжа. Служба безопасности, по словам Дарьи Кирилюк, била как девушек, так и парней.

"Я не хочу молчать и расскажу историю, что случилось со мной, моим парнем и нашей группой. На нас напала служба безопасности пляжа Momo (Чешме, Турция). Четырех девушек били по лицу (в том числе и меня), ребята сильно пострадали... Мы не должны закрывать глаза на то, что произошло", – написала Кирилюк и добавила свое фото после избиения.

Позже модель назвала имена тех, кто применил к ней и еще троим девушкам физическую силу: их имена Мирач и Дада.

На данный момент модель обратилась в полицию Турции и зафиксировала факт избиения. Дарья Кирилюк не разглашает, что стало причиной нападения охранников.

Некоторые подписчики модели изложили свою версию произошедшего.

"Очень в этом сомневаюсь! Я живу в Турции уже пять лет, и все работники турецких ресторанов очень вежливые и никогда бы такого не сделали! Вы кидались льдом и были пьяны. Вас попросили перестать кидаться льдом, но вы не послушали! Началась драка, неизвестно, кто там тебя ударил! У тебя там только маленькая ранка над глазом, и кровь, которую ты растерла по всему лицу", – написал пользователь с ником eightsuu.

"Вы и ваш друг дрались с другой группой, и охрана помогла вам. Они посмотрели кадры на камерах и опубликовали их. Если вы действительно были избиты службой безопасности, мне очень жаль, но, с другой стороны, если вы говорите неправду, как вы это исправите?" – спросил пользователь с ником sebones. 

По словам модели, представители пляжа скрывают видео с камер наблюдения. Девушка написала, что администрация отеля Momo пытается перекрутить инцидент в свою пользу.

"То, что клуб Momo не хочет показывать кадры с камер, означает, что им есть что скрывать от людей", – написала Кирилюк.

Турецкая газета Hurriyet пишет о свидетеле, который утверждает, что живет напротив дома, арендованного Кирилюк и ее парнем. Он сказал, что слышал крики из противоположного дома около 22.00 в ночь на 31 июля.

"Три человека спорили. Они были, вероятно, пьяны. Ругались по-английски. Я видел избитую молодую женщину, она вышла из дома и спряталась. Я вызвал полицию, позвонив по номеру 155", – рассказал он.

Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой осудил в Twitter нападение на Кирилюк.

"Осуждаю ужасное нападение в пятницу в Чешме, которое никогда не должно было совершаться в туристической зоне, особенно против женщины", – написал он.

Дарья Кирилюк родилась в Украине. Модельную карьеру она начала в 18 лет в США. Кирилюк – соосновательница эко-бренда Green Vibes. Девушка уехала в Нью-Йорк, когда ей было 18 лет. За шесть лет в модельном бизнесе украинка успела поработать с топовыми изданиями, включая британский GQ.

Теги: Турция, модель, избиение, охрана
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