Украинскую модель Кирилюк и ее парня избили в Турции охранники

Украинская модель Дарья Кирилюк заявила об избиении на турецком пляже Momo во время отпуска. Фотографию с побоями и свою версию инцидента модель опубликовала в Instagram.
По словам модели, она отдыхала с друзьями и своим молодым человеком на пляже Momo. На них напала охрана пляжа. Служба безопасности, по словам Дарьи Кирилюк, била как девушек, так и парней.
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I don’t wanna keep quiet and tell the story what happened to me, my boyfriend and our group. We were attacked by the security of Momo Beach( Çeşme, Turkey). Four girls were punched on the face (including me) and the guys were badly hurt. We gave police detailed reports. We should not turn a blind eye to what happened and stop #stoptheviolenceagainstwomen Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı'nın (Çeşme, Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kız (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara kör bir göz çevirip durmamalıyız #stoptheviolenceagainstwomen #metoo @momodalyan @milliyetcomtr @hurriyetkelebek @hurriyetcomtr @sabah @takvim Я не хочу молчать и рассказывать историю, что случилось со мной, моим парнем и нашей группой. На нас напала служба безопасности пляжа Момо (Чешме, Турция). Четыре девушки были избиты по лицу (включая меня), и парни сильно пострадали. Мы дали полиции подробные отчеты. Мы не должны закрывать глаза на то, что произошло! #challengeaccepted
"Я не хочу молчать и расскажу историю, что случилось со мной, моим парнем и нашей группой. На нас напала служба безопасности пляжа Momo (Чешме, Турция). Четырех девушек били по лицу (в том числе и меня), ребята сильно пострадали... Мы не должны закрывать глаза на то, что произошло", – написала Кирилюк и добавила свое фото после избиения.
Позже модель назвала имена тех, кто применил к ней и еще троим девушкам физическую силу: их имена Мирач и Дада.
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@momodalyan shame on you, liars! We want the camera tapes from the @momodalyan to be released today! The thing that the Momo beach club doesn’t want to release it means that they have something to hide from people. And they are guilty! I love Turkey and it’s a beautiful country, but it’s very sad something like that can happen in 21st century! #stoptheviolenceagainstwomen
На данный момент модель обратилась в полицию Турции и зафиксировала факт избиения. Дарья Кирилюк не разглашает, что стало причиной нападения охранников.
Некоторые подписчики модели изложили свою версию произошедшего.
"Очень в этом сомневаюсь! Я живу в Турции уже пять лет, и все работники турецких ресторанов очень вежливые и никогда бы такого не сделали! Вы кидались льдом и были пьяны. Вас попросили перестать кидаться льдом, но вы не послушали! Началась драка, неизвестно, кто там тебя ударил! У тебя там только маленькая ранка над глазом, и кровь, которую ты растерла по всему лицу", – написал пользователь с ником eightsuu.
"Вы и ваш друг дрались с другой группой, и охрана помогла вам. Они посмотрели кадры на камерах и опубликовали их. Если вы действительно были избиты службой безопасности, мне очень жаль, но, с другой стороны, если вы говорите неправду, как вы это исправите?" – спросил пользователь с ником sebones.
По словам модели, представители пляжа скрывают видео с камер наблюдения. Девушка написала, что администрация отеля Momo пытается перекрутить инцидент в свою пользу.
"То, что клуб Momo не хочет показывать кадры с камер, означает, что им есть что скрывать от людей", – написала Кирилюк.
Турецкая газета Hurriyet пишет о свидетеле, который утверждает, что живет напротив дома, арендованного Кирилюк и ее парнем. Он сказал, что слышал крики из противоположного дома около 22.00 в ночь на 31 июля.
"Три человека спорили. Они были, вероятно, пьяны. Ругались по-английски. Я видел избитую молодую женщину, она вышла из дома и спряталась. Я вызвал полицию, позвонив по номеру 155", – рассказал он.
Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой осудил в Twitter нападение на Кирилюк.
"Осуждаю ужасное нападение в пятницу в Чешме, которое никогда не должно было совершаться в туристической зоне, особенно против женщины", – написал он.
Cuma gecesi Çeşme'de yaşanan, turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) August 3, 2020
Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kâr kalmayacağını hep birlikte göreceğiz.
Дарья Кирилюк родилась в Украине. Модельную карьеру она начала в 18 лет в США. Кирилюк – соосновательница эко-бренда Green Vibes. Девушка уехала в Нью-Йорк, когда ей было 18 лет. За шесть лет в модельном бизнесе украинка успела поработать с топовыми изданиями, включая британский GQ.