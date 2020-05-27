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27 мая, 2020
 
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Сама себе стрижет челку, встает в шесть утра и любит кольраби. Супермодель рассказала о своих хороших и плохих привычках

По словам немецкой модели Хайди Клум, ее день начинается с кофе, а заканчивается поцелуем с мужем Томом Каулитцем, который младше ее на 16 лет.

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Клум замужем за гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем
Клум замужем за гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем
Фото: ЕРА

Проживающая с 1993 года в США 46-летняя немецкая модель Хайди Клум встает в шесть утра, чтобы успеть приготовить завтрак для четырех детей. Об этом она рассказала в интервью Elle.

По словам Клум, первое, к чему прикасаются ее губы с утра – это кофе, который модель назвала "напитком богов", а перед сном она обязательно целует мужа, чтобы пожелать ему спокойной ночи. 

Описывая свой обычный день, Клум призналась, что ведет активный образ жизни, поэтому не ходит на тренировки. "Я занимаюсь на беговой дорожке дома", – поделилась она.

По словам Клум, ее вредной привычкой является самостоятельное укорачивание челки. "Мой парикмахер постоянно напоминает мне, чтобы я оставила эту работу для него", – призналась модель.

Отвечая на вопрос о том, какой продукт всегда есть в ее холодильнике, Клум назвала кольраби. 

Клум – мать четырех детей, троих из которых родила в браке с музыкантом Seal. Старшую дочь модель родила от бизнесмена Флавио Бриаторе, с которым рассталась во время беременности. Второй супруг после регистрации брака с моделью удочерил ее ребенка. 

В настоящее время Клум замужем за гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Пара зарегистрировала отношения в 2018 году. Избранник фотомодели младше ее на 16 лет. 

Теги: модель, Хайди Клум
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