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23 мая, 2020
 
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Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл

Немецкая модель Хайди Клум поздравила коллегу, американскую супермодель Наоми Кэмпбелл с 50-летием.

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Клум: С днем рождения, Наоми
Клум: С днем рождения, Наоми
Фото: ЕРА

46-летняя немецкая супермодель Хайди Клум обнародовала в Instagram снимок, на котором запечатлена целующейся в губы со своей коллегой, американской супермоделью Наоми Кэмпбелл. 

Публикацию Клум посвятила 50-летнему юбилею Кэмпбелл. 

"С днем рождения, Наоми. Отправляю тебе большой поцелуй", – подписала снимок Клум. 

Кэмпбелл родилась 22 мая 1970 года в Великобритании. В 1991 году журнал People назвал ее одной из 50 самых красивых женщин мира. Вместе с немецкой моделью Хайди Клум Кэмпбелл работала на мировых подиумах в 90-х годах. 

В 1995 году модель дебютировала как певица, записав альбом Babywoman.

Теги: США, Наоми Кэмпбелл, модель, Хайди Клум
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