Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл

46-летняя немецкая супермодель Хайди Клум обнародовала в Instagram снимок, на котором запечатлена целующейся в губы со своей коллегой, американской супермоделью Наоми Кэмпбелл.
Публикацию Клум посвятила 50-летнему юбилею Кэмпбелл.
"С днем рождения, Наоми. Отправляю тебе большой поцелуй", – подписала снимок Клум.
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Кэмпбелл родилась 22 мая 1970 года в Великобритании. В 1991 году журнал People назвал ее одной из 50 самых красивых женщин мира. Вместе с немецкой моделью Хайди Клум Кэмпбелл работала на мировых подиумах в 90-х годах.
В 1995 году модель дебютировала как певица, записав альбом Babywoman.