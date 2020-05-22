Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл

Немецкая модель Хайди Клум поздравила коллегу, американскую супермодель Наоми Кэмпбелл с 50-летием.

46-летняя немецкая супермодель Хайди Клум обнародовала в Instagram снимок, на котором запечатлена целующейся в губы со своей коллегой, американской супермоделью Наоми Кэмпбелл.

Публикацию Клум посвятила 50-летнему юбилею Кэмпбелл.

"С днем рождения, Наоми. Отправляю тебе большой поцелуй", – подписала снимок Клум.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy Birthday @naomi SENDING YOU A BIG FAT KISS Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 22 Май 2020 в 8:01 PDT

Кэмпбелл родилась 22 мая 1970 года в Великобритании. В 1991 году журнал People назвал ее одной из 50 самых красивых женщин мира. Вместе с немецкой моделью Хайди Клум Кэмпбелл работала на мировых подиумах в 90-х годах.

В 1995 году модель дебютировала как певица, записав альбом Babywoman.