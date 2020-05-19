С голой грудью и целующаяся. Клум показала, как развлекается с мужем

Немецкая модель Хайди Клум поделилась снимками с мужем, музыкантом Томом Каулитцем, для которых они позировали частично раздетыми.

Клум показала, как провела выходной с супругом Фото: heidiklum / Instagram

Немецкая модель Хайди Клум разместила в Instagram подборку снимков с супругом, музыкантом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем.

На фото они целуются и обнимаются на улице перед домом. Клум запечатлена без бюстгальтера, прикрывая грудь руками. Каулитц – с голым торсом.

"Это выходной", – написала модель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram IT’S THE WEEKEND * Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 16 Май 2020 в 6:53 PDT

Роман Хайди Клум и Тома Каулитца начался весной 2018 года.

5 августа Клум показала свадебные снимки. Она старше своего мужа на 16 лет: сейчас ей 46, Каулитцу – 30.