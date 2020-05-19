С голой грудью и целующаяся. Клум показала, как развлекается с мужем

Немецкая модель Хайди Клум разместила в Instagram подборку снимков с супругом, музыкантом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем.
На фото они целуются и обнимаются на улице перед домом. Клум запечатлена без бюстгальтера, прикрывая грудь руками. Каулитц – с голым торсом.
"Это выходной", – написала модель.
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Роман Хайди Клум и Тома Каулитца начался весной 2018 года.
5 августа Клум показала свадебные снимки. Она старше своего мужа на 16 лет: сейчас ей 46, Каулитцу – 30.