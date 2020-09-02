Патрульные Киева нашли мужчину, который, предположительно, подрался с нардепом Поляковым

СМИ сообщали, что депутата Верховной Рады Антона Полякова под утро 2 сентября избил незнакомец. Полицейские проследили за машиной подозреваемого и остановили ее.

Поляков не подтверждал, но и не опровергал факт драки Фото: Поляков Антон - депутат ВРУ - 206 округ / Facebook

Мужчину, который, вероятно, рано утром 2 сентября побил народного депутата Украины, разыскали столичные патрульные. Об этом сообщила в Facebook патрульная полиция Киева.

"В Шевченковском районе столицы неизвестный мужчина нанес телесные повреждения народному депутату Украины и уехал на автомобиле Toyota. Полицейские, которые следят за безопасностью города с помощью камер, установили маршрут авто до Броварского проспекта, где водителя Toyota остановил экипаж патрульных. Предварительно, водитель подтвердил, что утром был участником конфликта с незнакомцем", – сказано в сообщении.

На место была вызвана следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции Киева для выяснения всех обстоятельств происшествия, добавили в патрульной службе.

СМИ писали, что 2 сентября около 4.30 на улице Богдана Хмельницкого в Киеве неизвестный мужчина во время конфликта нанес депутату Верховной Рады от группы "За будущее" Антону Полякову телесные повреждения, тот обратился в травмпункт. Поляков не подтверждал, но и не опровергал факт драки.

Нардеп Поляков входил в состав фракции "Слуга народа", но в ноябре 2019 года его исключили, формально – за прогулы.