В Киеве обстреляли полицейскую машину

По данным правоохранителей, при себе у мужчины, открывшего огонь по патрульной машине, был блокнот "с подозрительными контактами".

Патрульные вызвали задержанному медиков, поскольку его поведение показалась им странным Фото: depositphotos.com

Утром 19 августа в Киеве была обстреляна полицейская машина. Об этом в Telegram сообщает патрульная полиция Киева.

Инцидент произошел в Соломенском районе столицы. Патрульные ехали мимо остановки "Смелянская". Внезапно к дороге подошел мужчина и совершил прицельный выстрел по служебному автомобилю патрульных.

Инспекторам удалось задержать злоумышленника.

По данным правоохранителей, при себе у 44-летнего мужчины был предмет, похожий на оружие, и блокнот "с подозрительными контактами".

Патрульные вызвали задержанному медиков, поскольку его поведение показалась им странным, а также следственно-оперативную группу.