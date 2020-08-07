Под Киевом водитель "евробляхи" устроил стрельбу, чтобы похвастаться оружием перед своим знакомым

В селе Литвиновка Вышгородского района Киевской области минувшей ночью водитель автомобиля с госномерами иностранной регистрации устроил стрельбу. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.
Информация об инциденте поступила правоохранителям около 3.00. Наряд группы реагирования патрульной полиции Вышгородского отдела полиции установил личность стрелка и обнаружил его в соседнем селе. Им оказался 44-летний житель села Тарасовщина.
Правонарушитель сказал полицейским, что таким образом хотел похвастаться оружием перед своим знакомым. В результате стрельбы никто не пострадал.
Во время обыска в салоне автомобиля и по месту жительства нарушителя правоохранители обнаружили револьвер под патрон "Флобер", газовый пистолет, патроны различного калибра и гильзы.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.