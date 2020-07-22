В Чикаго во время похорон открыли стрельбу, ранения получили 14 человек

Стрельбу в американском городе Чикаго неизвестные открыли по людям, которые хоронили убитого на прошлой неделе местного жителя, отметили в полиции.

Вечером 21 июля в американском городе Чикаго (штат Иллинойс) в результате стрельбы по похоронной процессии ранения получили 14 человек. Об этом со ссылкой на полицию сообщает The New York Times.

Инцидент произошел возле похоронного бюро в южной части города, когда хоронили убитого на прошлой неделе местного жителя.

Первый заместитель начальника полицейского управления Чикаго Эрик Картер рассказал, что стрельбу по группе людей неизвестные открыли из автомобиля, который позже был найдет брошенным.

Некоторые участники похоронной процессии открыли стрельбу в ответ.

На месте происшествия полиция обнаружила 60 гильз.

Раненые находятся в пяти больницах, о состоянии их здоровья точной информации пока нет.

Мотив стрельбы еще не выяснен, отметили в полиции. Известно, что допрашивается один задержанный.

The New York Times подчеркнул, что в Чикаго наблюдается всплеск насилия, который сравним со "смертоносными" 1990-ми годами.