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В США в результате стрельбы возле бара ранения получили восемь человек

По данным полиции, стрелок, который открыл огонь возле бара в американском городе Сан-Антонио (штат Техас), назвался бойцом смешанных единоборств.

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Полиция выясняет личность стрелка
Полиция выясняет личность стрелка
Фото: ЕРА

Вечером 12 июня в американском городе Сан-Антонио (штат Техас) произошла стрельба, в результате которой ранения получили восемь человек. Об этом в Twitter проинформировала полиция города.

Шеф полиции Сан-Антонио Уильям Макманус рассказал, что инцидент произошел после того, как группу граждан из-за их алкогольного опьянения отказались пропустить в бар, сообщает CNN.

После этого стрелок, который входил в эту группу, заявил, что он из Калифорнии и является бойцом UFC – смешанных единоборств.

По версии полиции, мужчина вернулся к своей машине, взял оттуда "длинное ружье", перешел улицу и возле бара открыл стрельбу.

Ранения получили пять женщин и трое мужчин – все в возрасте от 23 лет до 41 года. Пострадавшие находятся в "стабильном" состоянии в больницах.

В полиции заявили, что изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность стрелявшего.

Теги: США, стрельба, полиция, алкоголь, пострадавшие, женщины, ранение, мужчины
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