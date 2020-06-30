В группу "За майбутнє" вошло четыре нардепа, в том числе Поляков, которого ранее исключили из "Слуги народа"

Членами депутатской группы "Партия "За майбутнє" стали Игорь Молоток, Сергей Рудык, Сергей Лабазюк и Антон Поляков, теперь в группу входит 23 депутата.

В группу "Партия "За майбутнє" вошло четыре депутата Фото: rada.gov.ua

В депутатскую группу "Партия "За майбутнє" вошли депутаты Игорь Молоток, Сергей Рудык, Сергей Лабазюк и Антон Поляков. Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков объявил на пленарном заседании 30 июня, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Молоток, Рудык и Лабазюк были избраны на мажоритарных округах, а Поляков ранее входил во фракцию "Слуга народа", но в декабре 2019 года был исключен из нее.

Таким образом, сейчас в группу входит 23 депутата.

19 июня из нее вышли три депутата: Лариса Билозир, Геннадий Вацак и Николай Кучер, они перешли в группу "Довіра".

В мае группа "За майбутнє" объявила о создании партии, ее возглавил народный депутат Игорь Палица, давний соратник бизнесмена Игоря Коломойского.

Коломойский называл Палицу своим "товарищем, другом, партнером, когда [тот] не является депутатом".