В группу "За майбутнє" вошло четыре нардепа, в том числе Поляков, которого ранее исключили из "Слуги народа"

В депутатскую группу "Партия "За майбутнє" вошли депутаты Игорь Молоток, Сергей Рудык, Сергей Лабазюк и Антон Поляков. Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков объявил на пленарном заседании 30 июня, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Молоток, Рудык и Лабазюк были избраны на мажоритарных округах, а Поляков ранее входил во фракцию "Слуга народа", но в декабре 2019 года был исключен из нее.
Таким образом, сейчас в группу входит 23 депутата.
19 июня из нее вышли три депутата: Лариса Билозир, Геннадий Вацак и Николай Кучер, они перешли в группу "Довіра".
В мае группа "За майбутнє" объявила о создании партии, ее возглавил народный депутат Игорь Палица, давний соратник бизнесмена Игоря Коломойского.
Коломойский называл Палицу своим "товарищем, другом, партнером, когда [тот] не является депутатом".