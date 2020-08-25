Верещук: На "наведении красоты" в Киеве чиновники пилят сотни миллионов гривен

Аудиторы обнаружили, что на реконструкции парков в Киеве украли миллионы гривен, заявила народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, которую партия поддержала на выборах в мэры Киева.

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, которая собирается баллотироваться в мэры Киева, заявила о коррупции при освоении бюджета столицы, пишет портал "VGorode. Киев".

"Все мы хотим, чтобы Киев был зеленым и комфортным. Но при нынешней городской власти, которая крышует коррупционные сделки, это невозможно. На прошлой неделе получили очередное подтверждение этому", – сказала Верещук.

Издание отмечает, что САП и НАБУ сообщили о подозрении в хищении почти 78 млн грн местного бюджета Киева при закупке специальной техники для коммунального объединения "Киевзеленстрой" семи лицам. Верещук заявила, что кроме этого, на реконструкции парка "Наталка" украли более 20 млн грн, а во время реконструкции парка "Отрадный" – еще 3,4 млн грн.

"Это только то, что уже стало известно. Видимая часть айсберга, так сказать. На самом деле на "наведении красоты" чиновники пилят сотни миллионов гривен. И этому нужно положить конец", – подчеркнула политик.

Она добавила, что власть не проводит аудит аварийных деревьев, которые падают после каждого сильного дождя, а вместо этого "высаживает клумбы с цветочками перед райадминистрациями".

"Вы действительно хотите еще пять лет наблюдать, как с Крещатика исчезают каштаны, а на месте парков и скверов строятся монстры-небоскребы?" – прокомментировала Верещук.