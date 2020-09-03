В "Европейской солидарности" еще не определились с кандидатурой на пост мэра – СМИ

По данным издания "Факты", на пост киевского городского головы от партии "Европейская солидарность" могут выдвинуть как ее главу, пятого президента Украины Петра Порошенко, так и экс-секретаря СНБО Александра Турчинова или народного депутата Алексея Гончаренко. Рассматривают также кандидатуру бизнесмена Андрея Мацолы, но могут поддержать и действующего мэра Киева Виталия Кличко.

Кого выдвинуть в мэры столицы, в партии еще не решили Фото: depo.ua

В партии "Европейская солидарность" продолжается дискуссия, кого поддержать на должность мэра Киева, сообщают "Факты" со ссылкой на источник, близкий к политсовету партии.

По словам инсайдера, политическая сила провела несколько закрытых социологических опросов.

"Поэтому сейчас рассматривается несколько кандидатов: это лидер партии Петр Порошенко, глава избирательного штаба "Евросолидарности“, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, народный депутат Алексей Гончаренко, даже бизнесмен Андрей Мацола", – сказал источник.

По его данным, окончательное решение еще не принято и не исключено, что партия вообще не будет выдвигать кандидата, а договорится о поддержке действующего мэра Киева Виталия Кличко.

Выдвинуть на пост мэра могут и бывшую первую леди Марину Порошенко.

"Марина Порошенко, кандидатуру которой замеряли на различных фокус-группах, очень позитивно воспринимается их участниками. Причем из всего спектра демократических сил", – заявил собеседник издания.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября.

Кличко, который возглавляет Киев с 2014 года, сообщил о намерении баллотироваться на новый срок. В случае, если никто из кандидатов в мэры Киева не наберет 50% голосов, состоится второй тур.