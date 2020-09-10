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Леонид Швец
Леонид Швец

Украинский журналист.


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56% украинцев считают, что местные выборы ничего не изменят. Период удивительных ожиданий от "обновленной" власти закончился

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Прекрасные новости для президента Зеленского: 44% доверия на втором году президентства, по состоянию на начало сентября, после всего, что Украина в его исполнении видела и чего не дождалась, – это замечательный результат. Теперь можно продолжать делать то, что делал, и не делать того, чего не дождались.

Комментируя результаты своего опроса, специалисты Социологической группы "Рейтинг" указывают, что скорость, с которой теряли доверие избирателей Янукович и Порошенко, была намного выше. Первый, избранный в феврале 2010 года, уже к августу имел уровень доверия, который сейчас остается у Зеленского после года и трех месяцев на посту, а второй опустился к нему за семь месяцев, к январю 2015 года.

В попытке понять, что же эти цифры означают, неплохо посмотреть на партийные рейтинги и еще раз убедиться, что в них ничего существенным образом не меняется: те же "слуги" впереди, хоть немного и сдали, за ними с большим отрывом ОПЗЖ и ЕС, еще чуть поодаль – "Батьківщина". В свою очередь, уровень доверия к лидерам преследователей, Бойко, Порошенко и Тимошенко, тоже прежний: уверенно отрицательный. В третьей лиге та же каша из Ляшко, Смешко, Гройсмана и Тягнибока, "Голос" тягается с Шарием за процентные крохи, все скучно и бесперспективно.

Другой характерный показатель: 56% опрошенных считают, что местные выборы, главное событие осеннего сезона, ничего не изменят в ситуации в их городах и селах. Из чего, вкупе с прочей цифрой, напрашивается вывод, что период каких-то удивительных ожиданий от "обновленной" власти точно закончился, а от прочих уже давно никто ничего не ждет.

Как и прежде, среди тех, кто еще доверяет действующему президенту, очень высока удельная доля украинцев в возрасте до 30 лет, немало и тех, кому до 40-ка, а в группе доверяющих Бойко и Тимошенко много 50-летних и старше. У Порошенко распределение сторонников по возрасту более-менее ровное. Очевидно, что существует поколенческий разрыв, который не позволяет молодым видеть за Тимошенко или Бойко будущее, а для многих людей постарше Зеленский – совсем не убедительная фигура. С Порошенко другая история – тут больше не про возраст, а про взаимное личное и идеологическое неприятие экс-президента и Зеленского, которое воспроизводится их сторонниками. Опять же, ничего нового.

Если год с лишним назад явление Владимира Зеленского народу сильно возмутило политические воды, показало высокий общественный спрос на иную политику и, казалось, сейчас все рванут этот спрос удовлетворять по своему вкусу и разумению, то сейчас вновь наступило какое-то затишье и безрыбье. Разве что списки бесперспективных пополнились новой партией – партией власти. Она еще в лидерах, а Зеленский, хоть и значительно менее популярен, все так же недостижим для конкурентов. Но в этих остатках былой поддержки, похоже, все меньше позитивных ожиданий, на плаву позволяет держаться полное неприятие оппонентов, опостылевших еще в предыдущие годы, да бесталанность претендентов на альтернативу. Тут бы, конечно, опереться не на гипотезы-догадки, а на полноценное исследование с анализом фокус-групп, но где ж его возьмешь...

Ярко продемонстрировав, насколько, по сути, несложно взять власть у тех, кто потерял связь с реальностью и с народом, Владимир Зеленский не стал долго интриговать и прятать свой уровень государственного мышления и реформаторских притязаний. Теперь он так же встал в очередь на ожидание сменщика, который его без труда подвинет, если окажется достаточно дерзок и убедителен. Страна замерла: никто ничего не ждет от известных, все ждут всего неизвестно откуда.

Источник: "Слово и дело"

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Леонид Швец, политика, Владимир Зеленский, местные выборы, Слуга народа
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