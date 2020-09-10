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Информация о "сливе" спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" – это бред – Зеленский

Никакого "слива" спецоперации по задержанию боевиков так называемой частной военной компании "Вагнер" не было. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский заявил, что ничего не знает ни о каком "сливе" спецоперации по задержанию вагнеровцев в Беларуси
Зеленский заявил, что ничего не знает ни о каком "сливе" спецоперации по задержанию вагнеровцев в Беларуси
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "бредом" информацию о "сливе" спецоперации по задержанию боевиков так называемой частной военной компании "Вагнер". Об этом он сказал в комментарии "Радіо Свобода".

"Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали "Комсомольскую правду" (кажется, российскую), сделали из этого сенсацию в Украине", – сказал глава государства.

Зеленский заявил, что ничего не знает ни о каком "сливе", а в ответ на вопрос журналиста, планировалась ли подобная операция, спросил, зачем задавать такие провокационные вопросы президенту Украины.

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

24 августа журналистка Любовь Величко опубликовала интервью "куратора спецоперации" и копии документов, которые, по ее словам, доказывают реальность спецоперации.

В СБУ назвали "фантастическим сценарием" это сообщение. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске. 

Президент России Владимир Путин, комментируя 27 августа инцидент, заявил, что это была операция спецслужб Украины и США.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников российской частной военной компании "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского.

10 сентября экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинские спецслужбы вели операцию по задержанию вагнеровцев с 2019 года.

Теги: Беларусь, Александр Турчинов, боевики, Владимир Зеленский, Вагнер, спецоперация, ЧВК
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