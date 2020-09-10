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Богдан: Операцию с вагнеровцами разрушил один телефонный звонок. Я знаю, кто звонил и кому

Операция по поимке наемников российской частной военной компании "Вагнер" готовилась больше года, заявил экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

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Богдан: Этой операции больше года. Она была суперсекретная и суперсерьезная. Ее разрушил один телефонный звонок
Богдан: Этой операции больше года. Она была суперсекретная и суперсерьезная. Ее разрушил один телефонный звонок
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников российской частной военной компании "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

В частности, Богдан заявил, что в действительности ситуация обстояла "даже хуже", чем об этом писал главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Действительно была создана в Венесуэле фирма, набран персонал. Какие-то люди уже туда поехали работать на какие-то конкретные вышки. Они им платили реальные деньги, они реально охраняли эти вышки. То есть это не просто какая-то, сказка, а кто-то если оттуда проверял: "Так а вы там, да? То есть тут вы работаете, да?" – "Да, зарплату получаем, все…" И дальше, на второй стадии, уже выбирались... И смотри: этой операции больше года. Она была суперсекретная и суперсерьезная. Ее разрушил один телефонный звонок. И человек, который совершил этот телефонный звонок, фактически признался, что он его совершил", – сказал он.

"Увольняя меня, Зеленский сказал: "Ты – как нелюбимая женщина". Полный текст интервью Богдана Гордону

При этом Богдан отказался назвать фамилию этого человека: "Это расскажет прокурор в этом деле очень скоро. Я знаю, что был звонок. Я знаю, кто звонил, и знаю, куда звонил и кому".

По словам Богдана, этот человек входит в "самое ближайшее окружение" президента Зеленского.

Экс-чиновник также выразил надежду, что сам глава государства не замешан в срыве операции.

"Сложно сказать: что он знал, что не знал, что они ему сказали, что не сказали. Я бы точно сказал. У президента были страхи, что произойдет, если мы посадим этот самолет, а у нас перемирие... Для него важно перемирие. У президента 97% работы на сегодняшний день – это создание позитивного пиар-образа. И для него перемирие – это самый главный запрос. Выборы же скоро. Поэтому ценность этой операции могут оценить специалисты, а ценность пиар-образа он очень хорошо понимает. И перемирие было для него важно. Поэтому он… Кстати, он не отменял операцию, он ее попросил, насколько я знаю, перенести", – сказал Богдан.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

24 августа журналистка Любовь Величко опубликовала интервью "куратора спецоперации" и копии документов, которые, по ее словам, доказывают реальность спецоперации.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске. В СБУ ее назвали "фантастическим сценарием".

Президент России Владимир Путин, комментируя 27 августа инцидент, заявил, что это была операция спецслужб Украины и США.

Теги: Россия, Владимир Путин, СБУ, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, Минск, Юрий Бутусов, наемники, Владимир Зеленский, спецслужбы, Вагнер, спецоперация, Андрей Богдан, ЧВК, Кирилл Буданов
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