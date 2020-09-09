Ермак назвал открытие производства в отношении него по делу вагнеровцев пиар-ходом

Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины открыть производство по ст. 111 (государственная измена) и ст. 114 (шпионаж) в отношении главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Все лица, которые допущены к информации о деятельности украинских спецслужб, опровергли сообщения о причастности СБУ к появлению наемников ЧВК "Вагнер" в Минске, им больше нечего сказать на эту тему, заявил в комментарии LB.ua глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он назвал пиаром открытие производства в отношении него по этому делу.

"Действующее процессуальное законодательство дает любому человеку возможность внесения в Единый реестр досудебных расследований сведений на основе любой информации. Этим процессуальным механизмом часто пользуются политики в пиар-целях, чтобы заявить в телеэфирах о якобы открытом уголовном производстве", – подчеркнул Ермак.

Глава ОП считает, что у такой активности нет реальной перспективы.

"Целью создания такого процессуального механизма была защита прав потерпевших лиц от бездействия следственных органов, которые могли игнорировать реальные правонарушения. Однако циничное его использование политиками ради агитационной деятельности дискредитирует этот процессуальный механизм", – отметил Ермак.

Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть производство по ст. 111 (государственная измена) и ст. 114 (шпионаж) в отношении главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Заявление в суд подал фигурант дела о "пленках Ермака" Дмитрий Штанько.

29 мая нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых брат Андрея Ермака Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности. На записях фигурировал в том числе Штанько. Он утверждал, что встреча с Ермаком-младшим стоила соискателям госдолжностей до $20 тыс.

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Украины Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

24 августа журналистка Любовь Величко опубликовала в издании Mind интервью "куратора спецоперации" и копии документов, которые, по ее словам, доказывают реальность спецоперации.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.