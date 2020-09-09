Журналиста Бутусова допросили в Офисе генпрокурора по делу об Иловайской трагедии

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сходил на допрос в Офис генпрокурора Украины. Он считал, что его вызывают по делу вагнеровцев, которых задержали в Беларуси.

Бутусов отметил, что правоохранители не открывают дело об утечке информации о якобы вербовке украинскими спецслужбам вагнеровцев Фото: Юрий Бутусов / Facebook

Главного редактора издания Цензор.НЕТ Юрия Бутусова допросили в Офисе генпрокурора Украины по делу Иловайской трагедии. Об этом он написал в своем Facebook.

"Ожидал допроса по делу вагнеровцев, но оказалось, что в рамках того же самого дела №457 рассматривается и дело по Иловайску, и вопросы интересуют только по данному делу. Очень странно", – написал он.

Бутусов отметил, что все показания по Иловайску дал в 2014 году.

"Военно-тактическую экспертизу подписал в 2016-м, четыре года назад. Я своих слов не менял. Так что допрос меня удивил – я порекомендовал прокурору ознакомиться с моим допросом 2014 года, там все это есть. Дело по Иловайску полностью расследовано и давно должно быть передано в суд. Необходимо предъявить заочное обвинение за убийство украинцев президенту РФ Владимиру Путину и руководству вооруженных сил РФ. Также надо рассмотреть ответственность украинских должностных лиц", – подчеркнул журналист.

Вместе с тем Бутусов отметил, что правоохранительные органы не открывают дело об утечке информации о якобы вербовке украинскими спецслужбам вагнеровцев.

"Такое отсутствие реакции незаконно. Но пойдем до конца. В ближайшее время подам заявление о преступлении, чтобы обязать открыть дело. Другого пути расшевелить правоохранительные органы и дать ответы в законном порядке по проваленной спецоперации не вижу", – добавил он.

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

24 августа журналистка Любовь Величко опубликовала интервью "куратора спецоперации" и копии документов, которые, по ее словам, доказывают реальность спецоперации.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.