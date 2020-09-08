Лукашенко отправлял своего сына извиняться перед боевиками ЧВК "Вагнер"

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что о 33 боевиках ЧВК "Вагнер", въехавших в республику, стало известно благодаря сообщению водителя автобуса, на котором они ехали.

Беларусь принесла извинения задержанным в конце июля россиянам, состоящих в ЧВК "Вагнер". Прощения у них просил сын белорусского лидера Александра Лукашенко Виктор. Об этом 8 сентября сообщил президент Беларуси во время встречи с российскими журналистами, отмечает радио "Говорит Москва".

По словам Лукашенко, о 33 россиянах, которые приехали в Беларусь, сообщил водитель автобуса, на котором они ехали. Он отметил, что это был просто бдительный гражданин, а не сотрудник спецслужб. Приказ задержать подозрительных лиц поступил после того, как глава КГБ Беларуси Валерий Вакульчик признался, что не сможет контролировать их передвижения по стране.

Позже Лукашенко отправил своего сына Виктора, который работает его советником по нацбезопасности и является членом Совета нацбезопасности Беларуси, чтобы он принес извинения перед вагнеровцами и спросил, куда они хотят уехать.

Также белорусский президент подчеркнул, что россиян бы не выдали Украине.

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Украины Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

24 августа журналистка Любовь Величко опубликовала в издании Mind интервью "куратора спецоперации" и копии документов, которые, по ее словам, доказывают реальность спецоперации.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.