Журналистка Соколова опубликовала новые записи предполагаемой вербовки членов ЧВК "Вагнер"

На записи, опубликованной журналисткой Яниной Соколовой, слышен разговор боевиков ЧВК "Вагнер" Алексея Волгина, Дмитрия Григоряна и Дмитрия Савицкого с неким "куратором".

На записи Соколовой трое боевиков подтвердили участие в войне на Донбассе Фото: depositphotos.com

Журналистка Янина Соколова обнародовала новые пленки якобы вербовки украинскими спецслужбами российских наемников из ЧВК "Вагнер", которые воевали на Донбассе. Аудиозапись она опубликовала на своем YouTube-канале.

В описании видео Соколова объяснила, что новые пленки ей прислали на электронную почту.

На записях якобы вербовки – разговор боевиков ЧВК "Вагнер" Алексея Волгина, Дмитрия Григоряна и Дмитрия Савицкого. Все они в беседе с неким "куратором" подтвердили, что принимали участие в боевых действиях на Донбассе, а также в Сирии, Судане и Центральноафриканской Республике.

В частности, Волгин рассказал, что был в Дебальцево, Луганске, работал медиком, а его подразделение "Группа Вагнер" сбило Ил-76. Командиром, по словам Волгина, был лично основатель ЧВК Дмитрий "Вагнер" Уткин, его называли позывным 221-й или по отчеству Валерьевич.

Григорян рассказал, что воевал на Донбассе с мая 2014-го по август 2015 года, был в Краснодоне, Луганске, Алчевске, Красном Луче (Луганская область), Песках и Дебальцево (Донецкая область). Григорян был корректировщиком или сопровождал грузы от границы, работал с переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК), сопровождал технику, в том числе "Буки".

Савицкий (Сова) рассказал, что "работал" в Славянске и вблизи луганского аэропорта. Он подтвердил, что у него было два боевых пуска из ПЗРК "Игла".

ВИДЕО

Видео: Yanina Sokolova / YouTube

Это уже вторая часть записей якобы вербовки вагнеровцев, которую публикует Соколова. Первые записи появились 18 августа.

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

24 августа журналистка Любовь Величко опубликовала интервью "куратора спецоперации" и копии документов, которые, по ее словам, доказывают реальность спецоперации.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.