Завербованные украинской разведкой вагнеровцы изначально должны были лететь в Стамбул из Москвы, а не из Минска – СМИ

По информации "Радіо Свобода" и журналистки Любови Величко, на имя 33 бойцов российской ЧВК приобрели билеты на рейс Минск – Стамбул и обратные – Стамбул – Внуково. Операция планировалась задолго до пандемии, поэтому изначально столица Беларуси в планах украинской разведки, вербовавшей вагнеровцев, не фигурировала.

Наемникам купили билеты до Стамбула из Минска, а возвращаться они якобы должны были в Москву Фото: ЕРА (архив)

Ряд новых документов подтверждают, что спецоперация Украины по выманиванию наемников российской частной военной компании "Вагнер" в Минск с последующим захватом в Киеве разрабатывалась реально. Об этом 28 августа пишет "Радіо Свобода" со ссылкой на журналиста-расследователя Любовь Величко и анонимные источники.

Сообщалось, что операция якобы планировалась задолго до пандемии. В таком случае было непонятно, как вагнеровцы могли оказаться в Минске, поскольку рейсы из Москвы в точку пересадки – Стамбул – гораздо удобнее и безопаснее.

Величко со ссылкой на свои источники в украинских спецслужбах рассказала, что изначально наемники должны были лететь рейсом Внуково – Стамбул. В отличие от российских авиакомпаний, иностранные, например, Turkish Airlines, не облетают территорию Украины, и маршруты из российской столицы в Стамбул пролегают точно над Киевом.





Скриншот: flighradar24.com

"Куратор спецоперации", интервью у которого взяла Величко, подтверждает то, о чем ранее писал журналист Юрий Бутусов: внезапная посадка рейса в Киеве и задержание вагнеровцев должны были стать следствием сообщения о бомбе на борту или произойти в результате инсценировки приступа, разыгранной сотрудником украинской спецслужбы.

Журналистка также выложила копии авиабилетов из Минска в Стамбул, приобретенные для вагнеровцев на 25 июля, Билеты стали важным доказательством реальности операции, который можно проверить по открытым источникам. В каждом из билетов содержится как код бронирования (PNR), так и номер выпущенного билета, то есть они действительно были куплены (как следует из отметок на них – за наличные). Все эти билеты по-прежнему отражаются в системе бронирования на сайте Turkish Airlines как отмененные или неиспользованные.

Кроме того, оказалось, что почти у всех задержанных в Минске наемников были и обратные билеты – из Стамбула в московский аэропорт Внуково на 19 октября 2020 года.

Эти билеты могли быть куплены для обычного транзита через Минск в Африку, о чем "Радіо Свобода" ранее рассказывал источник, связанный с ЧВК "Вагнер".

Скриншот: radiosvoboda.org

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины. Украинские спецслужбы якобы хотели заманить наемников в Украину, а потом задержать. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения руководителя Офиса президента Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.